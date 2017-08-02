Двое мужчин устроили потасовку с оружием во дворе на ул. Павлова

Во дворе жилого дома по ул. Павлова, 76 двое мужчин устроили драку со стрельбой. В результате оба участника конфликта получили незначительные травмы. Они написали друг на друга заявления в полицию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

По информации ИА «Байкал24», конфликт между мужчинами произошел из-за молодой девушки. Во время потасовки один из молодых людей достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента несколько раз. Находящейся рядом девушке удалось «усмирить» обоих мужчин, однако около продуктового магазина один из снова достал оружие и выстрелил несколько раз.