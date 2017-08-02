Двое мужчин устроили потасовку с оружием во дворе на ул. Павлова
На место приехали сотрудники полиции.
На место приехали сотрудники полиции.
Во дворе жилого дома по ул. Павлова, 76 двое мужчин устроили драку со стрельбой. В результате оба участника конфликта получили незначительные травмы. Они написали друг на друга заявления в полицию. Об этом журналистам сообщили в
По информации ИА «Байкал24», конфликт между мужчинами произошел
Конфликт закончился приездом полиции. Оба участника решили написать заявления о нападении. Их состояние здоровья оценивается как «нормальное». Каждый из них получил ушибы и ссадины. Другие обстоятельства случившейся драки будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.