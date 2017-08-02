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05:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Двое мужчин устроили потасовку с оружием во дворе на ул. Павлова

На место приехали сотрудники полиции.

Во дворе жилого дома по ул. Павлова, 76 двое мужчин устроили драку со стрельбой. В результате оба участника конфликта получили незначительные травмы. Они написали друг на друга заявления в полицию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

По информации ИА «Байкал24», конфликт между мужчинами произошел из-за молодой девушки. Во время потасовки один из молодых людей достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента несколько раз. Находящейся рядом девушке удалось «усмирить» обоих мужчин, однако около продуктового магазина один из снова достал оружие и выстрелил несколько раз.

Конфликт закончился приездом полиции. Оба участника решили написать заявления о нападении. Их состояние здоровья оценивается как «нормальное». Каждый из них получил ушибы и ссадины. Другие обстоятельства случившейся драки будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

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