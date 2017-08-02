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05:17 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье пожилая пара попала в жуткую автомобильную аварию

Сам водитель выжил, а его супруга скончалась.

Приморье вновь отметилось автомобильной аварией со смертельным исходом. Её виновником стал пожилой мужчина, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший вторник в Уссурийске произошло смертельное ДТП. На улице Раковского столкнулись легковушка Toyota Corolla и грузовик Nissan Diesel. На повороте 78-летний водитель «Тойоты» по какой-то причине не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Очевидцы сообщают, что машина ехала с серьёзным превышением скорости — вероятно, это и стало причиной аварии.

В результате столкновения погибла 77-летняя супруга владельца «Короллы» — основной удар пришёлся именно на её сторону. Прибывшие медики попытались откачать её на месте происшествия, но безуспешно — женщина скончалась. Сам виновник аварии уцелел. Пенсионера госпитализировали с несколькими травмами. В настоящее время все детали произошедшего устанавливают работники полиции.

Пенсионеры нередко становятся участниками дорожно-транспортных происшествий в Приморье. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о престарелом жителе Артёма, сбившем двух девушек на «зебре». Он попросту не заметил пешеходов. Незадолго до инцидента его ослепила машина с ксеноновыми фарами, ехавшая по встречной полосе.

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