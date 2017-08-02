Зампред краевого правительства Юрий Захаринский встретился с погорельцами из Стрелки

Напомним, 24 мая в посёлке выгорело 34 дома. Пострадавшим правительство пообещало помощь. Но спустя более чем два месяца ни одна семья не получила крышу над головой. «Стройка началась, но там работает от силы человек 30. Фундамента 2−3 они там залили. По покупке квартир в Лесосибирске опять началась карусель. Ничего не купили никому. То им цена не нравилась, теперь уже начинают другие требования. Оказалось, что нужен независимый эксперт по оценке квартир. И опять дело завернули в другую сторону.

— В какую?

— Да ни в какую! Всё на нуле!", — рассказал погорелец из посёлка Стрелка Евгений Семёнов.



Из-за майского «огненного шторма» в Красноярском крае всего сгорело 136 жилых домов, из них 73 в Канске, там также погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Канска. Надежду Качан обвиняют в халатности. Якобы она вовремя не объявила режим ЧС и не эвакуировала жителей. Сегодня политик впервые высказалась в свою защиту.



«Я любому докажу, и эксперты это говорят, мы даже на улице в посёлке Строителей ЧС не могли по критериям. ЧС — это особое, но в связи с лесными пожарам край 28 апреля вводит ЧС на всей территории Красноярского края, он уже есть на территории Красноярского края, а Канск принадлежит этой территории», — пояснила глава Канска Надежда Качан.

