Виновнику аварии со скорой помощью в Красноярске грозит арест
Авария произошла на ул. Кутузова в ночь на 1 августа.
Авария произошла на ул. Кутузова в ночь на 1 августа.
Полицейские задержали водителя ВАЗа, который перевернул скорую помощь на ул. Кутузова в Красноярске. Об этом сообщает
Напомним, авария произошла в ночь на 1 августа. Автомобиль ВАЗ устроил ДТП с машиной скорой помощи. Водитель легковушки с места аварии скрылся. В результате происшествия получила травмы 29-летняя
Личность виновного водителя полицейским удалось установить. Им оказался 39-летний красноярец, который сел за руль, не имея водительского удостоверения. В отношении него стражи порядка составили сразу три административных материала — за управление без прав, за оставление места ДТП и за отсутствие полиса ОСАГО.
Мужчине грозит штраф до 15 тыс. рублей и арест на 15 суток. Решения суда мужчина дожидается в камере для задержанных.