Виновнику аварии со скорой помощью в Красноярске грозит арест

Полицейские задержали водителя ВАЗа, который перевернул скорую помощь на ул. Кутузова в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Напомним, авария произошла в ночь на 1 августа. Автомобиль ВАЗ устроил ДТП с машиной скорой помощи. Водитель легковушки с места аварии скрылся. В результате происшествия получила травмы 29-летняя женщина-фельдшер. В пресс-службе также уточняют, что травмы оказались незначительные и госпитализация не потребовалась.

Личность виновного водителя полицейским удалось установить. Им оказался 39-летний красноярец, который сел за руль, не имея водительского удостоверения. В отношении него стражи порядка составили сразу три административных материала — за управление без прав, за оставление места ДТП и за отсутствие полиса ОСАГО.