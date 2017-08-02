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05:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Мошенница нажилась на школьниках в Приморье

Во Владивостоке мошенница нажилась на школьных тетрадях, сообщает ИА «Deita.ru».

Сотрудники полиции устанавливают личность женщины, подозреваемой в мошеннических действиях при закупке школьных принадлежностей. Пострадавшая от ее действий жительница Владивостока сообщила, что незнакомка предлагала свои услуги и обещала выгодную цену за товар.

Ничего не подозревающая 37-летняя горожанка поверила обещаниям злоумышленницы и отдала ей 30 тысяч рублей для покупки рабочих тетрадей для учеников 3-го класса одной из средних школ.

Спустя назначенное время для встречи продавец на связь не вышла и вообще отключила телефон. Только после этого потерпевшая обратилась за помощью в полицию и сообщила о происшествии. Стражи порядка по факту произошедшего начали проверку. Поиски подозреваемой в обмане продолжаются.

Игорь Бегунов.

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