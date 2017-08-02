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08:17 (мск), источник: VN.ru

Учительница избила школьницу в Новосибирской области

Суд Ордынского района поставил точку в конфликте между преподавателем средней школы в деревне Березовка и восьмиклассницей. Ссора закончилась скандалом и дракой в здании учебного заведения. В итоге 58-летняя учительница начальных классов Любовь Т. была признана виновной и оштрафована на пять тысяч рублей.

Конфликт учителя и ученицы на территории единственной школы в деревне Березовка произошел в летнем детском лагере, который в летние каникулы работает при учебном заведении. Как рассказала VN.ru помощник председателя Ордынского районного суда Елена Карлова, преподаватель, находясь в здании школы, ударила по лицу ученицу 8 класса, чем причинила физическую боль.

— В суде преподаватель Любовь Т. вину в причинении побоев девочке не признала, — говорит Елена Карлова. — Учитель пояснила, что удар не наносила, а просто прикрыла рот девочки рукой, чтобы не слушать оскорбления в свой адрес.

По словам пострадавшей школьницы, утром она пришла в летний лагерь при школе, где к ней подошла учительница начальных классов и приказала войти вместе с ней в здание школы. В присутствии нескольких человек Любовь Т. стала спрашивать восьмиклассницу, за что она обидела ее внучку. Во время словесной перепалки учительница назвала школьницу «истеричкой», а девочка не полезла за словом в портфель, и в ответ посоветовала пожилой учительнице «заткнуться» и «посмотреть на себя в зеркало». После этого Любовь Т. дала школьнице звонкую оплеуху, та расплакалась. По словам ученицы, щеку жгло в месте удара, а когда она посмотрела в зеркало, то увидела, что щека красная. Затем она позвонила своей матери и рассказала о случившемся. Стоит отметить, что после скандала учительница попросила у школьницы прощения. «Но я ее не простила», — заявила восьмиклассница в суде, отказавшись, кстати, от прохождения судебно-медицинской экспертизы.

— Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до 30 тысяч рублей. Это минимум, — сообщили в суде Ордынского района.

— По максимуму, педагогу грозил административный арест до 15-ти суток, либо обязательные работы. Суд посчитал, что нанесение удара в лицо девочки не нашло своего подтверждения, но представленными материалами доказано, что учительница причинила ребенку иные насильственные действия, причинившие физическую боль.

На основании представленных доказательств суд пришел к выводу, что Любовь Т. виновна, но ее действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Смягчающим наказание обстоятельством был признан тот факт, что подобное административное правонарушения педагог совершила впервые.

В итоге суд назначил наказание педагогу в виде административного штрафа в минимальном размере пять тысяч рублей.

К сожалению, это не первый конфликт учеников и учителей в Новосибирской области в этом году. «Ненавижу дебилов» — фраза, брошенная педагогом, возмутила учеников вечерней школы в Болотном Новосибирской области. В апреле видео с возмущенным преподавателем дети выложили в Сеть. Из всего контекста школьники оставили только фразу учителя Нины М.: «Ненавижу дебилов, вы же знаете это. Девки хвостом вилять, а парни за девками под хвост глядеть». В итоге руководство школы в спешном порядке провело педагогический совет, на котором разобрало ситуацию. По словам директора школы Владимира Слободенюка, преподаватель Нина М. работает здесь более 20-ти лет, и впервые за это время ее довели до грубости.

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