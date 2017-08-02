Тигрица открыла охоту на собак у южной границы Хабаровского края

Взрослая тигрица вторую неделю охотится на собак в Пожарском районе Приморья, который граничит с тремя южными районами Хабаровского края, сообщает портал «Губерния». В последний раз хищницу видели в окрестностях села Светлогорье утром в понедельник, 31 июля. На прошлой неделе приморские охотоведы зафиксировали тигриные следы в карьере Лермонтовского горно-обогатительного комбината. По словам заместителя главы Пожарского района, в администрацию поступило уже четыре неофициальных сообщения о пропаже сторожевых собак.

Тигрица объявилась в Пожарском районе 24 июля, после чего с территории Лермонтовского комбината начали пропадать собаки. Как рассказали в районной администрации, полосатая хищница в населенные пункты не заходила. Приморские охотоведы подтвердили, что тигрица разгуливала по карьерам недалеко от Светлогорья, но отлавливать ее не стали.

Заместитель главы Пожарского района Вадим Седых рассказал корреспонденту портала, что угрозы для людей нет.