Тигрица открыла охоту на собак у южной границы Хабаровского края
На этой неделе дикую кошку видели у приморского села Светлогорье.
На этой неделе дикую кошку видели у приморского села Светлогорье.
Взрослая тигрица вторую неделю охотится на собак в Пожарском районе Приморья, который граничит с тремя южными районами Хабаровского края, сообщает портал «Губерния». В последний раз хищницу видели в окрестностях села Светлогорье утром в понедельник, 31 июля. На прошлой неделе приморские охотоведы зафиксировали тигриные следы в карьере Лермонтовского
Тигрица объявилась в Пожарском районе 24 июля, после чего с территории Лермонтовского комбината начали пропадать собаки. Как рассказали в районной администрации, полосатая хищница в населенные пункты не заходила. Приморские охотоведы подтвердили, что тигрица разгуливала по карьерам недалеко от Светлогорья, но отлавливать ее не стали.
Заместитель главы Пожарского района Вадим Седых рассказал корреспонденту портала, что угрозы для людей нет.
«Охотники определили по следам, что тигрице около трех лет. На людей она не нападала. Она ходит кругами возле сел, но в них не заходит — боится человека. Официальных жалоб на хищницу или пропажу собак в администрацию не поступало, но устные сообщения имеются, ведь как минимум четыре собаки исчезли. Перед тем как уехать, охотоведы сообщили, что скоро тигрица сама уйдет в тайгу», — сообщил Вадим Седых.