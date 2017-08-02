Жители Хабаровского края без света просидели более четырех часов

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Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

В Хабаровском крае во время отключения электричества простой потребителей составил 4 часа 03 минуты. Оперативным бригадам потребовалось 2 часа 10 минут на подключение. Нарушения в работе объединенной энергосистемы Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ (не принадлежащей и не эксплуатируемой ДРСК). В настоящее время специалисты проводят анализ работы энергооборудования, сообщили ИА AmurMedia в пресс-служба филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

1 августа в 20.07 (14.07 по московскому времени) действием защит отключились: ВЛ 500 кВ «Бурейская ГЭС — Амурская»; первая цепь ВЛ 500 кВ «Бурейская ГЭС — Хабаровская»; межгосударственная ВЛ 500 кВ «Амурская — Хэйхэ»; ВЛ 220 кВ «Хабаровская — Волочаевка тяговая»; ВЛ 220 кВ «Хабаровская — Левобережная» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — «МЭС Востока»).

Оперативные бригады АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) были готовы принять нагрузку и начать подключение потребителей сразу после получения команды от АО «СО ЕЭС» (Филиал ОДУ Востока). После получения команды диспетчера были оперативно произведены подключения.

В Приморском крае в 22.49 поступило сообщение ПримРДУ о включении всех потребителей, отключенных от АЧР (автоматическая частотная разгрузка). Через 1 час 07 минут с момента получения команды все потребители были запитаны. Время простоя потребителей составил 2 часа 49 минут.

В Хабаровском крае время простоя потребителей — 4 часа 03 минуты, оперативным бригадам потребовалось 2 часа 10 минут на подключение.

В ЕАО время простоя потребителей составило 1 час 59 минут, подключение произошло в течение 1 часа 10 минут.

В Амурской области время простоя потребителей — 3 часа 23 минуты, на подключение в распредсетях специалистам ДРСК потребовалось 1 час 43 минуты.

В сетях южной части Якутии время простоя составило 1 час 17 минут, подключение с момента получения команды от РДУ произошло за 13 минут.

По официальной информации Минэнерго РФ, в условиях ремонта ВЛ 500 кВ «Хабаровская — Хехцир-2» и ВЛ 500 кВ «Хабаровская — Комсомольская» произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечения «Переход через р. Амур» (состав сечения: ВЛ 500 кВ «Хабаровская — Хехцир-2», ВЛ 220 кВ «Хабаровская — Волочаевка тяговая», ВЛ 220 кВ «Хабаровская — Левобережная»).

Частота в западной части ОЭС Востока снижалась до 47,2 Гц. Работала Автоматическая частотная разгрузка (АЧР), объем уточняются.

Без электроснабжения оставалась значительная часть бытовых потребителей (количество населения уточняется):

В Дальневосточном ФО мощностью — 1 250 МВт, в том числе:

Приморского края — мощностью 450 МВт;.

Хабаровского края — мощностью 355 МВт;.

Амурской области — мощностью 500 МВт;.

Южная Якутия — 43 МВт.

ЕАО — 11 МВт.

В настоящее время проводится анализ работы энергооборудования.