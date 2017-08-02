Девочка и мужчина, который пытался её спасти, утонули на протоке Амура в Хабаровском крае
Водолазы ведут поисковые работы.
Водолазы ведут поисковые работы.
Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.
Водолазы Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России ведут поисковые работы на Амурской протоке в
По предварительной информации, днём 1 августа на протоке Амура за посёлком Победа (г. Комсомольск-на-Амуре) утонули девочка и мужчина, который пытался её спасти, когда ребёнок начал тонуть.
Сообщение в Хабаровский
В ночное время из Хабаровска в Комсомольск прибыла группа специалистов Дальневосточного
Сегодня с раннего утра специалисты ДВРПСО МЧС работают совместно с водолазами Хабаровского ПСО на месте трагедии.
В протоке очень сильное течение, глубина достигает до 7 метров в отдельных местах.