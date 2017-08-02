Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
СМИ: в Нацгвардии Украины предсказали окончание войны в Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
06:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Девочка и мужчина, который пытался её спасти, утонули на протоке Амура в Хабаровском крае

Водолазы ведут поисковые работы.

Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

Водолазы Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России ведут поисковые работы на Амурской протоке в Комсомольске-на-Амуре. Накануне здесь утонула девочка и мужчина, который пытался её спасти, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

По предварительной информации, днём 1 августа на протоке Амура за посёлком Победа (г. Комсомольск-на-Амуре) утонули девочка и мужчина, который пытался её спасти, когда ребёнок начал тонуть.

Сообщение в Хабаровский поисково-спасательный отряд — филиал ДВРПСО МЧС России поступило в вечернее время от оперативного дежурного ГОЧС г. Комсомольска-на-Амуре. На место прибыли спасатели в составе пяти человек Хабаровского ПСО, провели разведку и обследование.

В ночное время из Хабаровска в Комсомольск прибыла группа специалистов Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС. В составе группы инженер по эксплуатации барокомплекса и врач-специалист, они обеспечивают работу транспортабельной барокамеры, которую привезли с собой.

Сегодня с раннего утра специалисты ДВРПСО МЧС работают совместно с водолазами Хабаровского ПСО на месте трагедии.

В протоке очень сильное течение, глубина достигает до 7 метров в отдельных местах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
Сенат США утвердил нового директора ФБР
Тиллерсон анонсировал встречу с Лавровым в Маниле
Минэнерго назвало причину сбоя энергоснабжения Дальнего Востока
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Васильева считает, что в школах должны играть в шахматы
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь