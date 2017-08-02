Девочка и мужчина, который пытался её спасти, утонули на протоке Амура в Хабаровском крае

Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

Водолазы Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России ведут поисковые работы на Амурской протоке в Комсомольске-на-Амуре. Накануне здесь утонула девочка и мужчина, который пытался её спасти, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

По предварительной информации, днём 1 августа на протоке Амура за посёлком Победа (г. Комсомольск-на-Амуре) утонули девочка и мужчина, который пытался её спасти, когда ребёнок начал тонуть.

Сообщение в Хабаровский поисково-спасательный отряд — филиал ДВРПСО МЧС России поступило в вечернее время от оперативного дежурного ГОЧС г. Комсомольска-на-Амуре. На место прибыли спасатели в составе пяти человек Хабаровского ПСО, провели разведку и обследование.

В ночное время из Хабаровска в Комсомольск прибыла группа специалистов Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС. В составе группы инженер по эксплуатации барокомплекса и врач-специалист, они обеспечивают работу транспортабельной барокамеры, которую привезли с собой.

Сегодня с раннего утра специалисты ДВРПСО МЧС работают совместно с водолазами Хабаровского ПСО на месте трагедии.