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07:32 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове снова произошло землетрясение — второй раз за сутки

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. В среду, 2 августа, примерно в 5.32 утра произошло землетрясение. Эпицентр находился в румынских горах Вранча в уезде Бузэу на глубине 150 километров.

Источник: Sputnik.md

Это уже второе землетрясение за последние сутки.

Вчера, во вторник, 1 августа, в 13.27 произошло землетрясение в румынских горах вблизи городов — Ковасна, Ынторсула Бузэулуй, Тыргу Секуеск, Вэлень де Мунте.

По данным румынского Института физики земли, магнитуда толчков составила 4.4 по шкале Рихтера, однако, по данным европейских сейсмологов, магнитуда составила 4.5. Очаг находился в румынских горах Вранча — уезд Бузэу — на глубине 120 километров.

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