Жители поселка в Хабаровском крае не могут похоронить умерших родственников

Из-за отсутствия специалиста-судмедэксперта жители поселка Литовко Амурского района подолгу не могут похоронить своих усопших родственников. Если человек умер скоропостижно, необходимо, чтобы судмедэксперт установил точную причину гибели и дал разрешение на захоронение. Такого специалиста в Литовко нет, как и морга. Выход для родственников один — за свой счет везти тело на исследование в Амурск, а это путь более чем в 100 километров, сообщает портал «Губерния».

«Моя сестра скончалась быстро. Врачи предположили, что причиной смерти стала аневризма, однако чтобы подтвердить это, необходимо заключение судмедэксперта, иначе хоронить нам никто не даст. И так горе, а тут еще мы забираем тело со скорой, дома обкладываем его льдом, чтобы оно лучше сохранилось, и везем сами в Амурск», — рассказала жительница поселка Литовко Ольга Свирко.

В местной администрации рассказали, что когда в поселке был морг, туда регулярно приезжал судмедэксперт, однако семь лет назад патологоанатомическое отделение закрыли.

«У нас был на территории больницы морг, но одна женщина постоянно писала жалобы, что ей мешает этот запах. Жалобы были неоправданными — там все обрабатывалось, было стерильно, специалист из больницы это все обслуживал, приезжал сюда судмедэксперт, проводил все свои работы. Потом морг закрыли, случилось это в 2010 году. Больница сказала: нет морга — нет проблем. Сколько куда ни писали, даже министру здравоохранения края, все бесполезно», — сказала исполняющая обязанности главы Литовко Лариса Радькова.