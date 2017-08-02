В заповеднике «Столбы» заблудились два туриста из Канады и США

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Двое туристов из Канады и США заблудились в заповеднике «Столбы». Информация об этом опубликована в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Ведомство сообщает, что на выдвижной пост спасателей поступило сообщение от руководителя туристической группы. Он сказал, что двое туристов из Канады и США отстали. В результате спасатели нашли заблудившихся иностранцев. Они были доставлены к остальным членам группы.

Добавим, что это не единственный инцидент, произошедший этим летом на «Столбах». В конце июля красноярские спасатели вывели по телефону заблудившуюся в заповеднике семью.

Спасатели просят тех, кто заблудился, не паниковать и не уходить далеко. Необходимо оставаться на месте и прислушиваться к различным звукам — железной дороги, автотрассы, реки — и при необходимости обращаться за помощью к специалистам.