Герои асфальта: сразу два серьезных ДТП с участием мотоциклистов случилось в Хабаровске

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Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Хабаровске за один день. Пострадавшие отделались ушибами и сотрясениями, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска.

Водители мотоциклов стали участниками двух аварий, произошедших в Хабаровске в первый день августа. Первое ДТП произошло возле дома № 16 по ул. Восточное шоссе из-за того, что водитель Тоуота Visта не уступил дорогу мотоциклу Каwаsакi ZХ9R Ninjiа. После столкновения автомобиль Тоуота Visта откинуло на стоящий автомобиль Нуundаi Sоlаris.

— Водитель мотоцикла получил ушибы мягких тканей головы и туловища, — уточнили в отделении пропаганды.

Второе же ДТП случилось, напротив, из-за того, что уже байкер не уступил дорогу машине. Мужчина, управлявший мотоциклом Yamaha TW200E Т врезался в автомобильToyota Allion в окрестностях дома № 20 по ул. Волочаевской.