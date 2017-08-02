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06:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Герои асфальта: сразу два серьезных ДТП с участием мотоциклистов случилось в Хабаровске

Участник одной из них отказался от медосвидетельствования.

6
фотографий
6
фотографий

Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Хабаровске за один день. Пострадавшие отделались ушибами и сотрясениями, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска.

Водители мотоциклов стали участниками двух аварий, произошедших в Хабаровске в первый день августа. Первое ДТП произошло возле дома № 16 по ул. Восточное шоссе из-за того, что водитель Тоуота Visта не уступил дорогу мотоциклу Каwаsакi ZХ9R Ninjiа. После столкновения автомобиль Тоуота Visта откинуло на стоящий автомобиль Нуundаi Sоlаris.

— Водитель мотоцикла получил ушибы мягких тканей головы и туловища, — уточнили в отделении пропаганды.

Второе же ДТП случилось, напротив, из-за того, что уже байкер не уступил дорогу машине. Мужчина, управлявший мотоциклом Yamaha TW200E Т врезался в автомобильToyota Allion в окрестностях дома № 20 по ул. Волочаевской.

— В результате ДТП мужчина на мотоцикле получил сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица и закрытый перелом левой локтевой кисти. От освидетельствования на состояние опьянения отказался, — сообщили в отделении пропаганды.

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