Герои асфальта: сразу два серьезных ДТП с участием мотоциклистов случилось в Хабаровске
Участник одной из них отказался от медосвидетельствования.
Участник одной из них отказался от медосвидетельствования.
Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.
Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Хабаровске за один день. Пострадавшие отделались ушибами и сотрясениями, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска.
Водители мотоциклов стали участниками двух аварий, произошедших в Хабаровске в первый день августа. Первое ДТП произошло возле дома № 16 по ул. Восточное шоссе
— Водитель мотоцикла получил ушибы мягких тканей головы и туловища, — уточнили в отделении пропаганды.
Второе же ДТП случилось, напротив,
— В результате ДТП мужчина на мотоцикле получил сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица и закрытый перелом левой локтевой кисти. От освидетельствования на состояние опьянения отказался, — сообщили в отделении пропаганды.