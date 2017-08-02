Минэнерго назвало причину сбоя электроснабжения Дальнего Востока
Причиной нарушения энергоснабжения на Дальнем Востоке стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.
Причиной нарушения энергоснабжения на Дальнем Востоке стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.
«Нарушения в работе объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока произошли
Утром 1 августа Минэнерго сообщило, что на Дальнем Востоке сработала защита энергосети, отключившая пять воздушных высоковольтных линий: «Бурейская ГЭС — Амурская», «Бурейская ГЭС — Хабаровская», «Амурская — Хэйхэ», «Хабаровская — Волочаевка тяговая» и «Хабаровская — Левобережная». Было приостановлено движение поездов на участке железной дороги от станции Могочи в Забайкальском крае до Хабаровска. Кроме того, Россия временно приостановила поставки электроэнергии в Китай.
Как рассказали «Интерфаксу» в Региональном диспетчерском управлении энергосистемы Амурской области, авария затронула свыше полутора миллионов потребителей.
По состоянию на 17:30 электроснабжение потребителям восстановлено в полном объеме. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России. Мощность сетей, отключенных от потребителей, оценивается в 1,15 тысячи мегаватт.