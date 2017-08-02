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06:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На трассе под Железногорском водитель сгорел заживо в опрокинувшемся автомобиле

Авария произошла на 4 км дороги Красноярск — Железногорск в сторону пос. Подгорный.

На трассе под Железногорском водитель заживо сгорел в опрокинувшемся автомобиле. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Согласно предварительной информации от дорожных полицейских, авария произошла на 4 км трассы Красноярск — Железногорск в сторону пос. Подгорный. Водитель Subaru Legacy не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. После этого машина загорелась. Сообщается, что водитель иномарки погиб на месте.

Напомним, что похожий инцидент случился в Красноярске в начале июня. На ул. Партизана Железняка иномарка врезалась в ограждение и взорвалась. Пассажиры сгорели заживо. Автомобиль BMW ехал с явным превышением скорости — до 150 км/ч.

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