На трассе под Железногорском водитель сгорел заживо в опрокинувшемся автомобиле

На трассе под Железногорском водитель заживо сгорел в опрокинувшемся автомобиле. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Согласно предварительной информации от дорожных полицейских, авария произошла на 4 км трассы Красноярск — Железногорск в сторону пос. Подгорный. Водитель Subaru Legacy не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. После этого машина загорелась. Сообщается, что водитель иномарки погиб на месте.

Напомним, что похожий инцидент случился в Красноярске в начале июня. На ул. Партизана Железняка иномарка врезалась в ограждение и взорвалась. Пассажиры сгорели заживо. Автомобиль BMW ехал с явным превышением скорости — до 150 км/ч.