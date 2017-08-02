Жительница Приангарья получит компенсацию за потерю зрения из-за неверного диагноза

В Усолье-Сибирском суд решил взыскать с городской больницы 200 тыс. рублей и расходы на лечение в пользу пациентки, которой был поставлен неверный диагноз, впоследствии чего та потеряла зрение на правом глазу. Как сообщает 1 августа 2017 года пресс-служба Усольского городского суда, истица обратилась к окулисту 30 декабря 2015 года с жалобой на покраснение глаза. Осмотрев пациентку, врач назначил ей лечение, но 4 января 2016 года женщина перестала видеть глазом, который лечила. Пострадавшая снова пришла в городскую больницу, где другой окулист поставил ей иной диагноз. Новый осмотр показал, что прежний диагноз был неверным, а назначенное лечение не помогало, а вредило пациентке.