Жительница Приангарья получит компенсацию за потерю зрения из-за неверного диагноза
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Новое лечение частично вернуло женщине утраченное зрение, но ненадолго, т.к. время было упущено. Позднее истица перенесла пять операций в МНТК «Микрохирургия глаза им. Федорова». За зрение врачи уже не боролись, т.к. зрительный нерв погиб, целью стал косметический вид глаза.
Пациентка, считая, что таких последствий можно было избежать, требовала взыскать компенсацию морального и материального вреда в размере 1 млн рублей. Вынося свое решение, суд согласился с ее доводами о том, что потеря зрения на один глаз причиняет ей нравственные и физические страдания, вызывает дискомфорт в жизни. При этом суд также учел тяжелое материальное положение ответчика, наличие большой кредиторской задолженности.