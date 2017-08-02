Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
СМИ: глава Финляндии одёрнул журналистку после вопроса о РФ
ДНР: Бойцы ВСУ отказались атаковать и были избиты
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
06:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жительница Приангарья получит компенсацию за потерю зрения из-за неверного диагноза

В Усолье-Сибирском суд решил взыскать с городской больницы 200 тыс.

В Усолье-Сибирском суд решил взыскать с городской больницы 200 тыс. рублей и расходы на лечение в пользу пациентки, которой был поставлен неверный диагноз, впоследствии чего та потеряла зрение на правом глазу. Как сообщает 1 августа 2017 года пресс-служба Усольского городского суда, истица обратилась к окулисту 30 декабря 2015 года с жалобой на покраснение глаза. Осмотрев пациентку, врач назначил ей лечение, но 4 января 2016 года женщина перестала видеть глазом, который лечила. Пострадавшая снова пришла в городскую больницу, где другой окулист поставил ей иной диагноз. Новый осмотр показал, что прежний диагноз был неверным, а назначенное лечение не помогало, а вредило пациентке.

Новое лечение частично вернуло женщине утраченное зрение, но ненадолго, т.к. время было упущено. Позднее истица перенесла пять операций в МНТК «Микрохирургия глаза им. Федорова». За зрение врачи уже не боролись, т.к. зрительный нерв погиб, целью стал косметический вид глаза.

Пациентка, считая, что таких последствий можно было избежать, требовала взыскать компенсацию морального и материального вреда в размере 1 млн рублей. Вынося свое решение, суд согласился с ее доводами о том, что потеря зрения на один глаз причиняет ей нравственные и физические страдания, вызывает дискомфорт в жизни. При этом суд также учел тяжелое материальное положение ответчика, наличие большой кредиторской задолженности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
Сенат США утвердил нового директора ФБР
Тиллерсон анонсировал встречу с Лавровым в Маниле
Минэнерго назвало причину сбоя энергоснабжения Дальнего Востока
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Васильева считает, что в школах должны играть в шахматы
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Собрания жильцов домов станут виртуальными
Определены первые 20 домов для переселения из хрущевок
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь