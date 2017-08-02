В Иркутской области тушат пять лесных пожаров
ИРКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Пять пожаров тушат в лесах Иркутской области на площади 900 гектаров, сообщает
ИРКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Пять пожаров тушат в лесах Иркутской области на площади 900 гектаров, сообщает
По данным
За минувшие сутки пожарными ликвидированы два очага в
В зоне постоянного космического наблюдения находятся 20 пожаров: в Катангском районе — 10, в
В тушении лесных пожаров 1 августа в Иркутской области были задействованы 183 человека, в том числе 126