В Иркутской области тушат пять лесных пожаров

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, 2 августа на землях лесного фонда «действующими оставалось пять пожаров: по два — в Киренском и Нижнеилимском районах, один — в Качугском районе. Общая площадь этих возгораний составляла 630 гектаров, покрытых лесом, и 250 гектаров редколесья».

За минувшие сутки пожарными ликвидированы два очага в Усть-Илимском районе, локализованы на утро среды три очага на площади 300 гектаров.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 20 пожаров: в Катангском районе — 10, в Мамско-Чуйском — четыре, в Бодайбинском и Киренском — по три. Общая площадь этих возгораний составляет более 30 тысяч гектаров. По решению областной комиссии по чрезвычайным ситуациям тушение данных пожаров нецелесообразно по экономическим причинам.