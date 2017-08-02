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06:53 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутской области тушат пять лесных пожаров

ИРКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Пять пожаров тушат в лесах Иркутской области на площади 900 гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, 2 августа на землях лесного фонда «действующими оставалось пять пожаров: по два — в Киренском и Нижнеилимском районах, один — в Качугском районе. Общая площадь этих возгораний составляла 630 гектаров, покрытых лесом, и 250 гектаров редколесья».

За минувшие сутки пожарными ликвидированы два очага в Усть-Илимском районе, локализованы на утро среды три очага на площади 300 гектаров.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 20 пожаров: в Катангском районе — 10, в Мамско-Чуйском — четыре, в Бодайбинском и Киренском — по три. Общая площадь этих возгораний составляет более 30 тысяч гектаров. По решению областной комиссии по чрезвычайным ситуациям тушение данных пожаров нецелесообразно по экономическим причинам.

В тушении лесных пожаров 1 августа в Иркутской области были задействованы 183 человека, в том числе 126 пожарных-десантников, а также 33 единицы наземной техники. В среду чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в четырех муниципалитетах региона.

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