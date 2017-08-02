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07:14 (мск), источник: VN.ru

Судебный пристав тайно устроился на новую работу

Бывший сотрудник УФССП России по Новосибирской области незаконно устроился на новую работу, не уведомив свою организацию. В итоге наказание получили не только нарушитель, но и руководитель ООО «Зернопродукт», в котором пристав-исполнитель получил рабочее место.

По информации прокуратуры Кировского района Новосибирска, бывший судебный пристав после увольнения с государственной гражданской службы в январе 2016 года трудоустроился юристом в ООО НПК «Зернопродукт». Там в его должностные обязанности входило уведомление органов госвласти и местного самоуправления о трудоустройстве в компанию бывших государственных и муниципальных служащих.

Однако сам гражданин Х. в нарушение ч. 4 ст. 12 федерального закона «О противодействии коррупции» в десятидневный срок не уведомил УФССП о собственном трудоустройстве в «Зернопродукт». Этим он совершил правонарушение, предусмотренное ст. 19.29 КоАП РФ.

— Постановлением прокуратуры Кировского района, гражданин Х. 28 июля 2017 года привлечен мировым судьей восьмого судебного участка Октябрьского района к административному штрафу в размере 20 тысяч рублей. В целях недопущения впредь подобных нарушений закона и принятия мер к профилактике коррупционных правонарушений, прокуратурой района руководителю ООО НПК «Зернопродукт» 19 июля внесено представление, — рассказал VN.ru заместитель прокурора района Николай Кремлев.

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