Судебный пристав тайно устроился на новую работу

По информации прокуратуры Кировского района Новосибирска, бывший судебный пристав после увольнения с государственной гражданской службы в январе 2016 года трудоустроился юристом в ООО НПК «Зернопродукт». Там в его должностные обязанности входило уведомление органов госвласти и местного самоуправления о трудоустройстве в компанию бывших государственных и муниципальных служащих.

Однако сам гражданин Х. в нарушение ч. 4 ст. 12 федерального закона «О противодействии коррупции» в десятидневный срок не уведомил УФССП о собственном трудоустройстве в «Зернопродукт». Этим он совершил правонарушение, предусмотренное ст. 19.29 КоАП РФ.