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07:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске 3-летний мальчик провалился в люк во дворе дома

Спасти мальчика помог прохожий.

В Красноярске 3-летний мальчик провалился в 5-метровый колодец. Об этом рассказывает телеканал ТВК. Инцидент произошел 1 августа во дворе дома № 66 по ул. Копылова.

Очевидцы сообщают, что ребенок гулял вместе с матерью. В какой-то момент он не заметил в траве приоткрытый люк и упал в него. В это время в коллекторе находился пожарный гидрант.

Спасти мальчика помог прохожий. Вместе с матерью они вытащили ребенка из люка. Мальчик отделался синяками и ушибами.

Напомним, аналогичный инцидент с более печальными последствиями произошел 16 июля около дома № 18 по ул. Рокоссовского. Тогда 3-летний мальчик погиб, утонув в водопроводном колодце. Выяснилось, что люк не был огорожен.

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В Красноярске 3-летний мальчик провалился в люк во дворе дома
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