В Красноярске 3-летний мальчик провалился в люк во дворе дома
Спасти мальчика помог прохожий.
Спасти мальчика помог прохожий.
В Красноярске 3-летний мальчик провалился в 5-метровый колодец. Об этом рассказывает телеканал ТВК. Инцидент произошел 1 августа во дворе дома № 66 по ул. Копылова.
Очевидцы сообщают, что ребенок гулял вместе с матерью. В
Спасти мальчика помог прохожий. Вместе с матерью они вытащили ребенка из люка. Мальчик отделался синяками и ушибами.
Напомним, аналогичный инцидент с более печальными последствиями произошел 16 июля около дома № 18 по ул. Рокоссовского. Тогда 3-летний мальчик погиб, утонув в водопроводном колодце. Выяснилось, что люк не был огорожен.