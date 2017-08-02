В Красноярске 3-летний мальчик провалился в люк во дворе дома

В Красноярске 3-летний мальчик провалился в 5-метровый колодец. Об этом рассказывает телеканал ТВК. Инцидент произошел 1 августа во дворе дома № 66 по ул. Копылова.

Очевидцы сообщают, что ребенок гулял вместе с матерью. В какой-то момент он не заметил в траве приоткрытый люк и упал в него. В это время в коллекторе находился пожарный гидрант.

Спасти мальчика помог прохожий. Вместе с матерью они вытащили ребенка из люка. Мальчик отделался синяками и ушибами.