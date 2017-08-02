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07:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В центре Новосибирска горел известный ресторан

Кратковременное возгорание в ресторане «La Maison» было ликвидировано за 7 минут, рассказали в МЧС.

В центре Новосибирска горел известный ресторан, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

По данным ведомства, накануне около полудня загорелся ресторан «La Maison», расположенный на улице Советской, дом 25.

«В результате пожара огнем поврежден вентиляционный короб. В 12:03 (мест) пожар был ликвидирован», — отметили в МЧС, уточнив, что тушение возгорания заняло 7 минут.

В тушении было задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

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