В центре Новосибирска горел известный ресторан
Кратковременное возгорание в ресторане «La Maison» было ликвидировано за 7 минут, рассказали в МЧС.
Кратковременное возгорание в ресторане «La Maison» было ликвидировано за 7 минут, рассказали в МЧС.
В центре Новосибирска горел известный ресторан, об этом сообщает
По данным ведомства, накануне около полудня загорелся ресторан «La Maison», расположенный на улице Советской, дом 25.
«В результате пожара огнем поврежден вентиляционный короб. В 12:03 (мест) пожар был ликвидирован», — отметили в МЧС, уточнив, что тушение возгорания заняло 7 минут.
В тушении было задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава.