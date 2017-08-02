На бывшего зама Юревича завели уголовное дело

Как пояснили в региональной прокуратуре, следствие разбирается в незаконном завладении земельными участками в 35 микрорайоне. Как выяснилось, в период с 2011 года в администрацию города были предоставлены подложные документы почти на 28 гектаров земли. При этом, бюджету города был причинен ущерб в 493 млн рублей.