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07:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирской области

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, среди пострадавших — двое детей, рассказали в ГИБДД.

Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирской области, об этом «Вестям» рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

«2 августа в 5:30 на 46-м километре автодороги «Р-256» произошло ДТП с участием автомобиля «Хонда Цивик» (им управляла женщина 33 лет) и «Тойота Королла» (водитель — мужчина 32 лет). Столкновение встречное. По предварительной информации, пострадали 4−5 человек, среди них двое детей, дети находились в «Королле», — отметили в ГИБДД пояснив, что информация будет уточняться.

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«Вести» следят за развитием событий.

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