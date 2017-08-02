Пять человек пострадали в ДТП в Новосибирской области, об этом «Вестям» рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

«2 августа в 5:30 на 46-м километре автодороги «Р-256» произошло ДТП с участием автомобиля «Хонда Цивик» (им управляла женщина 33 лет) и «Тойота Королла» (водитель — мужчина 32 лет). Столкновение встречное. По предварительной информации, пострадали 4−5 человек, среди них двое детей, дети находились в «Королле», — отметили в ГИБДД пояснив, что информация будет уточняться.