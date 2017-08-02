Свердловчанин получил условный срок за вырубку тысячи кубометров леса
В Шалинском районе мастер предприятия, по указанию которого была осуществлена вырубка свыше 1 тыс. куб. м леса, получил условный срок, сообщает
В Шалинском районе мастер предприятия, по указанию которого была осуществлена вырубка свыше 1 тыс. куб. м леса, получил условный срок, сообщает
Судом установлено, что в марте 2017 года Александр Великанов, мастер на предприятии, дал устное указание работникам вырубить лесные насаждения.
Он заявил, что у предприятия есть законное разрешение на вырубку, но это было неправдой.
В итоге под руководством подсудимого рабочие заготовили свыше 1 тыс. куб. м деревьев и причинили государственному лесному фонду ущерб на сумму свыше 4,5 млн рублей. Александр Великанов получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.