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08:01 (мск), источник: ЕАН

Свердловчанин получил условный срок за вырубку тысячи кубометров леса

В Шалинском районе мастер предприятия, по указанию которого была осуществлена вырубка свыше 1 тыс. куб. м леса, получил условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Судом установлено, что в марте 2017 года Александр Великанов, мастер на предприятии, дал устное указание работникам вырубить лесные насаждения.

Он заявил, что у предприятия есть законное разрешение на вырубку, но это было неправдой.

В итоге под руководством подсудимого рабочие заготовили свыше 1 тыс. куб. м деревьев и причинили государственному лесному фонду ущерб на сумму свыше 4,5 млн рублей. Александр Великанов получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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