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08:05 (мск), источник: VN.ru

У 89-летнего байкера угнали мотоцикл под Искитимом

Механического друга лишился 89-летний житель Новосибирского района — его «ИЖ-Юпитер» угнал 19-летний молодой человек, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Угонщик позарился на отечественную технику в ночь на 1 августа. Мотоцикл был угнан из гаража по улице Саратовской в Искитимском районе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый в совершении данного преступления — 19-летний житель Искитима. Мотоцикл найден.

Выяснилось, что угонщик похитил мотоцикл, чтобы прокатиться. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

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Данное преступление карается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев или же лишением свободы на срок до пяти лет.

Подписчиков паблика «Инцидент Новосибирск» восхитил почти вековой возраст байкера. Впрочем, некоторые предположили, что максимум, что мог делать с мотоциклом 89-летний пенсионер, это водить его за руль по двору.

Считается, что основной портрет настоящего байкера — это крепкий мужчина в самом расцвете сил, любитель кожаных курток с заклепками и рок-н-ролла. На одном из предыдущих мото-фестивалей, которые проходили в Новосибирске, зрители могли узнать, что мотоциклы могут быть самыми разными — чопперами, супербайками, крузерами, дрэгстерами, минибайками, как и их хозяева.

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