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08:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе без вести пропал рабочий без фаланги пальца

В Уфе без вести пропал 48-летний Илдар Файзуллин, сообщает глава группы по поиску пропавших людей, Павел Нестеров.

Источник: Proufu.ru

«Илдар подрабатывает ремонтом и живет на объектах обычно, где проходит работа. Последний раз жил в Деме. 25 июля он ушел из дома и не вернулся. В полицию обратилась его жена», — сообщает Павел.

Приводятся приметы пропавшего: рост 173 см, худощавый, короткие прямые светлые волосы, тонкие губы, светлые глаза. Был одет в синюю рубашку охранника, темно-синюю кепку, резиновые туфли.

Имеется особая примета — на правой руке не хватает 1/3 среднего пальца.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам 89177949484, 89279698919, либо 02.

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