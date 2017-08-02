В Уфе без вести пропал рабочий без фаланги пальца
В Уфе без вести пропал 48-летний Илдар Файзуллин, сообщает глава группы по поиску пропавших людей, Павел Нестеров.
В Уфе без вести пропал 48-летний Илдар Файзуллин, сообщает глава группы по поиску пропавших людей, Павел Нестеров.
«Илдар подрабатывает ремонтом и живет на объектах обычно, где проходит работа. Последний раз жил в Деме. 25 июля он ушел из дома и не вернулся. В полицию обратилась его жена», — сообщает Павел.
Приводятся приметы пропавшего: рост 173 см, худощавый, короткие прямые светлые волосы, тонкие губы, светлые глаза. Был одет в синюю рубашку охранника,
Имеется особая примета — на правой руке не хватает 1/3 среднего пальца.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам 89177949484, 89279698919, либо 02.