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08:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авария с тремя пострадавшими произошла на ул. Семафорной в Красноярске

Водитель автомобиля Honda при повороте влево столкнулся с Skoda.

Во время загрузки произошла ошибка.

На правобережья Красноярска произошло ДТП с участием двух иномарок. Инцидент, в результате которого пострадали несколько человек, обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Авария произошла на перекрестке ул. Семафорной и пер. Заводской около 13:00 во вторник, 1 августа. Водитель автомобиля Honda при повороте столкнулся с Skoda, которая после удара вылетела с дороги и врезалась в кусты.

В результате происшествия пострадали 3 человека — два водителя и пассажир автомобиля Honda. Им потребовалась госпитализация. Очевидцы сообщают, что оба автомобилиста выехали на перекресток на красный сигнал светофора.

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