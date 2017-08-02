Авария с тремя пострадавшими произошла на ул. Семафорной в Красноярске
Водитель автомобиля Honda при повороте влево столкнулся с Skoda.
Водитель автомобиля Honda при повороте влево столкнулся с Skoda.
На правобережья Красноярска произошло ДТП с участием двух иномарок. Инцидент, в результате которого пострадали несколько человек, обсуждают в группе «ЧП Красноярск».
Авария произошла на перекрестке ул. Семафорной и пер. Заводской около 13:00 во вторник, 1 августа. Водитель автомобиля Honda при повороте столкнулся с Skoda, которая после удара вылетела с дороги и врезалась в кусты.
В результате происшествия пострадали 3 человека — два водителя и пассажир автомобиля Honda. Им потребовалась госпитализация. Очевидцы сообщают, что оба автомобилиста выехали на перекресток на красный сигнал светофора.