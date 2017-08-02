Мэр Ижевска спас в Турции тонущего пенсионера из Хабаровска
По словам пострадавшего Александра Салина, в море у него начало сводить ногу.
По словам пострадавшего Александра Салина, в море у него начало сводить ногу.
Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.
Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего в Турции жителя Хабаровска. По словам пострадавшего Александра Салина, который оказался бывшим моряком, в штормовую погоду он решил поплавать, но в море у него начало сводить ногу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Российскую газету».
— Второй раз такая судорога. Первый был в начале службы, я тогда нырял на глубину, но молодой был, сильный, выплыл. Стал возвращаться,
Мэр Ижевска заметил утопающего благодаря часам, которые в нужный момент блеснули на солнце. Юрий Тюрин вытащил мужчину на берег и оказал первую медицинскую помощь.
С переохлаждением и отеком легких Александр Салин попал в турецкий госпиталь, но страховая компания отказалась оплачивать ему дальнейшее лечение. После этого турист еще пять дней с высокой температурой провел в госпитале, а после этого семья Тюрина отвезла его на лечение в Ижевск.