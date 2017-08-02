Мэр Ижевска спас в Турции тонущего пенсионера из Хабаровска

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 2 августа, AmurMedia.

Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего в Турции жителя Хабаровска. По словам пострадавшего Александра Салина, который оказался бывшим моряком, в штормовую погоду он решил поплавать, но в море у него начало сводить ногу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Российскую газету».

— Второй раз такая судорога. Первый был в начале службы, я тогда нырял на глубину, но молодой был, сильный, выплыл. Стал возвращаться, кое-как нащупал дно, но на одной ноге стоять неудобно. Меня стало сносить на камни, и я нахлебался воды, — рассказал турист «РГ».

Мэр Ижевска заметил утопающего благодаря часам, которые в нужный момент блеснули на солнце. Юрий Тюрин вытащил мужчину на берег и оказал первую медицинскую помощь.