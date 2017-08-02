Фонтан с 6-этажный дом удивил жителей Уткинской во Владивостоке
Специалисты локализовали участок и остановили подачу воды, сейчас ведутся ремонтные работы (ВИДЕО).
Специалисты локализовали участок и остановили подачу воды, сейчас ведутся ремонтные работы (ВИДЕО).
Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.
Фонтан горячей воды высотой с 6-этажное здание забил
«Ночью 1 августа проводились гидравлические испытания трубопровода от Владивостокской ТЭЦ-1 в рамках первого этапа осенних гидравлических испытаний согласно утвержденному администрацией Владивостока графику. Испытания — обязательная и необходимая процедура, которая позволяет энергетикам выявить наиболее изношенные участки трубопроводов и затем провести их ремонт. Осенние гидравлические испытания — итоговая проверка теплотрасс перед началом отопительного сезона.
Во время испытаний вода температурой ниже 40 градусов подается в теплотрассу под давлением в 1,25 раза выше рабочего. При этом для обеспечения безопасности жителей Владивостока филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК» принято решение проводить испытания во Владивостоке в ночное время, когда на улицах города снижается количество пешеходов и транспортных средств, — рассказала Анастасия Базарнова.