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08:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Фонтан с 6-этажный дом удивил жителей Уткинской во Владивостоке

Специалисты локализовали участок и остановили подачу воды, сейчас ведутся ремонтные работы (ВИДЕО).

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Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.

Фонтан горячей воды высотой с 6-этажное здание забил из-под земли вечером 1 августа на ул. Уткинской во Владивостоке во время гидравлических испытаний трубопровода. Как рассказала корр. ИА PrimaMedia пресс-секретарь филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Анастасия Базарнова, на место аварии прибыла бригада для устранения повреждения. Специалисты локализовали участок и остановили подачу воды, сейчас ведутся ремонтные работы.

«Ночью 1 августа проводились гидравлические испытания трубопровода от Владивостокской ТЭЦ-1 в рамках первого этапа осенних гидравлических испытаний согласно утвержденному администрацией Владивостока графику. Испытания — обязательная и необходимая процедура, которая позволяет энергетикам выявить наиболее изношенные участки трубопроводов и затем провести их ремонт. Осенние гидравлические испытания — итоговая проверка теплотрасс перед началом отопительного сезона.

Во время испытаний вода температурой ниже 40 градусов подается в теплотрассу под давлением в 1,25 раза выше рабочего. При этом для обеспечения безопасности жителей Владивостока филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК» принято решение проводить испытания во Владивостоке в ночное время, когда на улицах города снижается количество пешеходов и транспортных средств, — рассказала Анастасия Базарнова.

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