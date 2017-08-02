Фонтан с 6-этажный дом удивил жителей Уткинской во Владивостоке

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Владивосток, 2 августа, PrimaMedia.

Фонтан горячей воды высотой с 6-этажное здание забил из-под земли вечером 1 августа на ул. Уткинской во Владивостоке во время гидравлических испытаний трубопровода. Как рассказала корр. ИА PrimaMedia пресс-секретарь филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Анастасия Базарнова, на место аварии прибыла бригада для устранения повреждения. Специалисты локализовали участок и остановили подачу воды, сейчас ведутся ремонтные работы.

«Ночью 1 августа проводились гидравлические испытания трубопровода от Владивостокской ТЭЦ-1 в рамках первого этапа осенних гидравлических испытаний согласно утвержденному администрацией Владивостока графику. Испытания — обязательная и необходимая процедура, которая позволяет энергетикам выявить наиболее изношенные участки трубопроводов и затем провести их ремонт. Осенние гидравлические испытания — итоговая проверка теплотрасс перед началом отопительного сезона.