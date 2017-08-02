В Верхней Пышме возбуждено дело о халатности при расселении аварийного жилья

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, многоквартирные дома в поселке Кедровое, построенные в рамках программы расселения аварийного жилья, не отвечают установленным требованиям. Ущерб, причиненный бюджету, составил не менее 1,5 миллионов рублей.

При этом в мае 2016 года был подписан акт приемки законченного строительства построенных объектов капитального строительства, а в июне 2016 года — выдано разрешение на ввод в эксплуатацию указанных жилых домов. Заказчиком строительства выступало МБУ «Управление капитального строительства и стратегического развития городского округа Верхняя Пышма», контракт был заключен с частной коммерческой организацией.

«По данному факту следственным отделом по городу Верхняя Пышма СК России по Свердловской области, с учетом материалов проверки органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователь СКР проводит допросы сотрудников администрации городского округа, муниципального бюджетного учреждения и частной коммерческой организации, а также допросы жильцов указанных домов.

Решается вопрос с назначением соответствующих судебных экспертиз. Устанавливаются лица, непосредственно причастные к совершению преступления.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поручил передать полномочия реализации программ переселения из ветхого и аварийного жилья от муниципалитетов на областной уровень. Такие меры связаны с отставанием в реализации программы ряда свердловских муниципалитетов.