53-летний мотоциклист погиб в аварии в Омской области

ДТП произошло на автодороге Павлоградка — Юрьевка. 53-летний мужчина ехал ща рулём мотоцикла ИЖ по полю от ул. Центральной в направлении объездной автодороги с. Богодуховка. Местный житель не справился с управлением — мотоцикл опрокинулся, и водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, приехавшие медики не смогли ему помочь.