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08:27 (мск), источник: АиФ Омск

53-летний мотоциклист погиб в аварии в Омской области

Мужчина ехал по полю и не справился с управлением.

53-летний житель Омской области разбился на мотоцикле ИЖ. Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД.

ДТП произошло на автодороге Павлоградка — Юрьевка. 53-летний мужчина ехал ща рулём мотоцикла ИЖ по полю от ул. Центральной в направлении объездной автодороги с. Богодуховка. Местный житель не справился с управлением — мотоцикл опрокинулся, и водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, приехавшие медики не смогли ему помочь.

По факту аварии проводится проверка.

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