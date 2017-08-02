В Екатеринбурге следователи ищут водителя, по вине которого женщина с ребенком выпали из автобуса

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, известно, что вечером 1 августа на остановке «Заводская» водитель маршрутного автобуса № 64 грубо нарушил правила дорожного движения и едва не причинил вред здоровью двум пассажирам — молодой женщине и ее малолетнему ребенку в коляске. Сообщалось, что водитель автобуса начал движение, не закрывая двери, что возмутило пассажиров, которые потребовали остановиться. Однако шофер лишь прибавил скорость, на ходу закрывая заднюю дверь. В этот момент женщина с ребенком выпали на улицу, а автобус еще быстрее поехал вперед. Более того, в ответ на все упреки пассажиров водитель выражался нецензурной бранью.