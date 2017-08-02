Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
МВД проверяет инцидент с чеченками и полицейскими в Воронеже
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
08:38 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге следователи ищут водителя, по вине которого женщина с ребенком выпали из автобуса

Екатеринбургские следователи проверяют информацию о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, в результате чего пострадали женщина с ребенком.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, известно, что вечером 1 августа на остановке «Заводская» водитель маршрутного автобуса № 64 грубо нарушил правила дорожного движения и едва не причинил вред здоровью двум пассажирам — молодой женщине и ее малолетнему ребенку в коляске. Сообщалось, что водитель автобуса начал движение, не закрывая двери, что возмутило пассажиров, которые потребовали остановиться. Однако шофер лишь прибавил скорость, на ходу закрывая заднюю дверь. В этот момент женщина с ребенком выпали на улицу, а автобус еще быстрее поехал вперед. Более того, в ответ на все упреки пассажиров водитель выражался нецензурной бранью.

Сейчас следователи пытаются найти и опросить всех участников этого происшествия, в том числе, водителя и пострадавшую женщину. Также будут опрашиваться представители транспортной компании, будет истребоваться и анализироваться документация об оказании услуг этим водителем по перевозке людей. По результатам проверки органы СКР обязательно примут процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Исследование: Сбережений российской семьи хватит в среднем на 14 месяцев
В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров
Сенат США утвердил нового директора ФБР
СМИ узнали о смене российского посла в Германии
Названа причина сбоя энергоснабжения на Дальнем Востоке
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Васильева считает, что в школах должны играть в шахматы
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь