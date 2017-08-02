В Хабаровском крае полиция выявила свыше 500 фактов фиктивной регистрации

В Хабаровском крае полиция за первое полугодие 2017-го выявила свыше 500 фактов фиктивной регистрации российских и иностранных граждан. При этом под уголовную ответственность за это попали девять лиц, двоих из которых суд уже обязал выплатить по 100 тысяч рублей штрафа за преступление закона. Об этом на пресс-конференции сегодня, 2 августа, рассказала начальник управления по вопросам миграции краевого управления МВД России Марина Довгий, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

По данным полицейской статистики, в результате проверок за шесть месяцев сотрудники подразделений по вопросам миграции выявили 536 фактов фиктивной регистрации российских и иностранных граждан, сняли с учёта 170 россиян и 336 иностранцев. Как отметила Марина Довгий, явление «резиновых квартир» за счёт ужесточения законодательства исчезло ещё в 2015 году. До того времени на одной жилплощади сотрудники миграционной службы могли обнаружить прописанными по 3−5 тысяч человек — несколько тысяч рублей штрафа не пугали нарушителей, имеющих несоизмеримо большие суммы за каждую сделку. С появлением более строгой административной, а также уголовной ответственности нелегальное явление почти сошло на нет.