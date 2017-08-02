Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Как рожают роботы: репортаж из Боткинской больницы
Врач приняла роды и через несколько минут родила сама
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Отпуск с дымком
08:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на улице Калинина насмерть сбили пенсионера

Предположительно пешеход переходил улицу на запрещающий сигнал светофора.

В Кировском районе Перми в 21.35 1 августа насмерть сбит пешеход. По данным ГУ МВД, 26-летний водитель Kia «Ceed» двигался по улице Калинина. В районе дома № 64а мужчина наехал на 60-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В гробу президента Польши обнаружили тела еще двух человек
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о смене российского посла в Германии
Названа причина сбоя энергоснабжения на Дальнем Востоке
СМИ: Пентагон закупит для Трампа самолеты из российского заказа
Васильева считает, что в школах должны играть в шахматы
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Собрания жильцов домов станут виртуальными
Определены первые 20 домов для переселения из хрущевок
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь