В Перми на улице Калинина насмерть сбили пенсионера
Предположительно пешеход переходил улицу на запрещающий сигнал светофора.
Предположительно пешеход переходил улицу на запрещающий сигнал светофора.
В Кировском районе Перми в 21.35 1 августа насмерть сбит пешеход. По данным ГУ МВД, 26-летний водитель Kia «Ceed» двигался по улице Калинина. В районе дома № 64а мужчина наехал на 60-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.