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09:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавших в Ростовской области школьников нашли на Кубани

Пропавших в Каменском районе Ростовской области двоих школьников нашли в Краснодарском крае.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает МВД РФ, в полицию поступила информация о том, что двое несовершеннолетних 11 и 13 лет ушли из дома 31 июля и не вернулись.

В поисках пропавших участвовали полицейские и добровольцы. Ориентировки с приметами школьников распространили в Ростовской области и соседних регионах.

Были опрошены соседи, родственники, друзья и одноклассники разыскиваемых.

В результате проведенных мероприятий несовершеннолетние были обнаружены на железнодорожной станции «Лазаревское» в Краснодарском крае.

В настоящее время школьники доставлены в отдел полиции. Их планируется поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Краснодаре, после чего передать законным представителям.

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