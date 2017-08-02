Пропавших в Ростовской области школьников нашли на Кубани

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает МВД РФ, в полицию поступила информация о том, что двое несовершеннолетних 11 и 13 лет ушли из дома 31 июля и не вернулись.

В поисках пропавших участвовали полицейские и добровольцы. Ориентировки с приметами школьников распространили в Ростовской области и соседних регионах.

Были опрошены соседи, родственники, друзья и одноклассники разыскиваемых.

В результате проведенных мероприятий несовершеннолетние были обнаружены на железнодорожной станции «Лазаревское» в Краснодарском крае.