На Кубани пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом

Инцидент произошел 1 августа около 22:00 в поселке Тарусин. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Schuco столкнулся с впереди идущим КамАЗом. В момент происшествия в автобусе находились 19 пассажиров.

«В результате аварии был госпитализирован 61-летний водитель автобуса. Никто из пассажиров не пострадал», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.