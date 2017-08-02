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09:14 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом

Под Анапой автобус с 19 пассажирами столкнулся с КамАЗом, пострадал один человек.

Инцидент произошел 1 августа около 22:00 в поселке Тарусин. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Schuco столкнулся с впереди идущим КамАЗом. В момент происшествия в автобусе находились 19 пассажиров.

«В результате аварии был госпитализирован 61-летний водитель автобуса. Никто из пассажиров не пострадал», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас полицейские проводят по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

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