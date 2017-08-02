На Кубани пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом
Под Анапой автобус с 19 пассажирами столкнулся с КамАЗом, пострадал один человек.
Под Анапой автобус с 19 пассажирами столкнулся с КамАЗом, пострадал один человек.
Инцидент произошел 1 августа около 22:00 в поселке Тарусин. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Schuco столкнулся с впереди идущим КамАЗом. В момент происшествия в автобусе находились 19 пассажиров.
«В результате аварии был госпитализирован 61-летний водитель автобуса. Никто из пассажиров не пострадал», — сообщили в
Сейчас полицейские проводят по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.