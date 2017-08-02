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08:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дети в Хабаровском крае стали реже выпадать из окон

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано уже 7 несчастных случаев.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае дети стали реже выпадать из окон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По итогам первых 6 месяцев 2017 года, в регионе зарегистрировано 7 несчастных случаев. Как отмечают в полиции, это в два раза меньше, чем в прошлые годы.

 — В этом году действительно количество несчастных случаев сократилось, но такие факты еще есть. За первое полугодие всего выпало из окна 7 детей. Два ребенка погибли. В основном это малыши от года до девяти лет. В Хабаровске зарегистрировано 3 таких случая, в Комсомольске — 2, один в Амурске и один в Солнечном районе, — рассказала и.о. заместителя начальника управления по организации деятельности участковых полиции подразделения ПДН УМВД Хабаровского края Марина Киселева. — Если сравнивать статистику прошлых лет, то в 2015 году за аналогичный период было 15 случаев падения детей из окон, в основном в Комсомольске-на-Амуре, в 2016 — 11 случаев, из них 4 со смертельных исходом. Сейчас мы видим тенденцию к снижению. Но вместе с тем данный вид травматизма бесследно никуда не делся. Подобные несчастные случаи учащаются в крае с приходом тепла. Зимой и осенью такие трагедии единичны.

— Спасаясь от жары, люди открывают окна настежь, часто не задумываясь о последствиях. Дети, оставаясь без присмотра, забираются на подоконники и опираются на москитные сетки, думая, что сетка — это надежный барьер, — продолжает Марина Киселева. — Взрослые проявляют легкомыслие. Часто при проведении проверок слышишь доводы, что ребенок уже взрослый и не полезет в окно, или что человек установил прочную сетку, или что живет на первом этаже. Конечно, проживание на первом этаже уменьшает вероятность летального исхода, однако серьезные травмы получить можно. Обычно ребенок весом от 10 кг запросто выносит любую сетку наружу и для падения из окна достаточно оставить малыша без присмотра на 30 секунд. Чтобы в семью не пришла трагедия, достаточно принять к сведению несколько простых правил безопасного поведения.

— Мы настоятельно просим — не оставляйте детей без присмотра, тем более, если вы знаете, что у вас открыто окно. Вторая рекомендация — отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не имел возможности залезть на подоконник. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, так как они не предназначены для защиты от падения. Наоборот, ребенок за ней чувствует себя в безопасности и опирается на сетку, как на окно. Рекомендуем ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно самостоятельно, — отметила Марина Киселева.

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