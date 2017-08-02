Школьница и пенсионер утонули в Гродненской области

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Девочка утонула во время купания в реке Неман в городе Березовка, сообщили в среду в Гродненском областном управлении МЧС.

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Трагедия произошла днем во вторник, 1 августа, когда дети купались в реке в городе Березовка. Утонувшую девочку обнаружили и извлекли из воды работники ОСВОД. Погибшей оказалась учащаяся ГУО «Березовская средняя школа». Еще одну девочку спасли очевидцы.

Ночью 2 августа на воде в Гродненской области погиб и мужчина. Утонувший человек был обнаружен в Волпянском водохранилище недалеко от деревни Ковали Волковысского района. Погиб пенсионер, который проживал в городском поселке Россь. Очевидцы рассказали, что утопление также произошло при купании.