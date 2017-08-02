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08:58 (мск), источник: "Российская газета"

Обнаружено место аварии, вызвавшей сбой в энергосистеме ДФО

Причиной крупной системной аварии в объединенной энергосистеме ОС Востока послужило короткое замыкание на линии 220 кВ «Хабаровская — Волочаевка тяговая».

Источник: Reuters

Об этом рассказал главный диспетчер филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Амурской области» Борис Васильев.

Напомним, 1 августа в объединенной энергосистеме ОС Востока произошла крупная системная авария. После того, как в Хабаровском крае в 20.06 по местному времени отключилась линия ВЛ 220 кВ «Хабаровская — Волочаевка тяговая», а вместе с ней — линия ВЛ 220 кВ «Хабаровская — Левобережная», произошло разделение энергосистемы на две несинхронно работающие части. Противоаварийная автоматика отключила линии ВЛ 500 кВ, оборудование Зейской, Бурейской, Нерюнгрийской ГЭС, а Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС выделились на изолированную работу.

— Отключение оставило без энергоснабжения более 1,5 миллиона человек по Дальнему Востоку: 498 тысяч в Амурской области, 715 тысяч в Хабаровском крае и 430 тысяч в Приморском, а также 39 тысяч потребителей Южно-Якутской энергосети, — добавил Васильев.

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