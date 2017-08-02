Обнаружено место аварии, вызвавшей сбой в энергосистеме ДФО

Напомним, 1 августа в объединенной энергосистеме ОС Востока произошла крупная системная авария. После того, как в Хабаровском крае в 20.06 по местному времени отключилась линия ВЛ 220 кВ «Хабаровская — Волочаевка тяговая», а вместе с ней — линия ВЛ 220 кВ «Хабаровская — Левобережная», произошло разделение энергосистемы на две несинхронно работающие части. Противоаварийная автоматика отключила линии ВЛ 500 кВ, оборудование Зейской, Бурейской, Нерюнгрийской ГЭС, а Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС выделились на изолированную работу.