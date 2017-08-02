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09:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Скорая помощь с пациентом сбила женщину на «зебре» в Иркутске

Пострадавшую доставили в больницу.

Источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль скорой помощи, в котором находился пациент, сбила женщину на пешеходном переходе на улице Маршала Конева в Иркутске сегодня, 2 августа. Пострадавшей оказали неотложную помощь, позже ее госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МВД.

В дежурную часть отдела МВД России по Шелеховскому району поступило сообщение о столкновении четырех автомобилей на федеральной трассе «Байкал». Прибывшие на место инспекторы ГИБДД установили, что на 50-м км автодороги водитель грузовика Nissan Atlas, следовавший в сторону Иркутска, не справился с управлением, после чего допустил столкновение с иномарками. В результате ДТП различные травмы получил водитель и пассажир Nissan, а также водитель и двое пассажиров одной из легковушек (7-летняя девочка и 10-летний мальчик). Пострадавшая несовершеннолетняя была направлена в больницу Иркутска для оказания ей срочной медицинской помощи.

«При следовании со включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маяками к месту госпитализации в районе Маршала Конева водитель не смог вовремя затормозить перед внезапно вышедшей на пешеходный переход женщиной и сбил ее. На месте ДТП бригада оставила фельдшера, а сам автомобиль медиков продолжил движение с ребенком. Фельдшер оказал квалифицированную неотложную помощь пострадавшей. В настоящее время она также госпитализирована», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас полиция проводит по данным фактам всестороннюю проверку.

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