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09:02 (мск), источник: Восток Медиа

После пожара на военном складе в Хабаровском крае возбудили уголовное дело

Обвиняемых будут судить по статье «Халатность».

Военный следственный отдел по Комсомольскому-на-Амуре гарнизону возбудил уголовное дело по факту пожара на складе боеприпасов авиационного подразделения. Причины происшествия и нанесённый ущерб в ведомстве не сообщают, ссылаясь на то, что разглашение сведений может нарушить права и интересы участников судопроизводства.

«Дело возбуждено по статье “Халатность” по факту возгорания авиационного склада ракетного вооружения, расположенного на территории войсковой части в Комсомольском районе», — сообщил агентству «Интерфакс» руководитель организационно-аналитического отдела ВСУ СК России по ВВО Николай Звягин.

Пожар на военном складе произошёл в ночь на 30 июля. Задымление обнаружили на одном из хранилищ склада, которое расположено в районе Дзёмги. На место направили штатную пожарную команду воинской части и расчёты региона. Пожар локализовали спустя примерно час после его возникновения. Угрозы перехода возгорания на соседние хранилища, а также на поселения не было. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

В Комсомольск-на-Амуре на вертолёте Ми-8 вылетела оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Командование Восточного военного округа проводило разбирательство по факту пожара.

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