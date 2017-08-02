После пожара на военном складе в Хабаровском крае возбудили уголовное дело
Обвиняемых будут судить по статье «Халатность».
Обвиняемых будут судить по статье «Халатность».
Военный следственный отдел по
«Дело возбуждено по статье “Халатность” по факту возгорания авиационного склада ракетного вооружения, расположенного на территории войсковой части в Комсомольском районе», — сообщил агентству «Интерфакс» руководитель
Пожар на военном складе произошёл в ночь на 30 июля. Задымление обнаружили на одном из хранилищ склада, которое расположено в районе Дзёмги. На место направили штатную пожарную команду воинской части и расчёты региона. Пожар локализовали спустя примерно час после его возникновения. Угрозы перехода возгорания на соседние хранилища, а также на поселения не было. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.
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