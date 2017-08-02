Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с гибелью подростка в Башкирии

Напомним, накануне по инициативе следственных органов СК России по Республике Башкортостан в связи с повышенным общественным резонансом приняты к производству материалы уголовного дела, возбужденного органами полиции в отношении 35-летнего жителя Челябинской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый задержан.

По версии следствия, днем 31 июля 2017 года мужчина, находясь на отдыхе недалеко от деревни Кучуково Учалинского района Республики Башкортостан, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с мотоциклом «Стелс» под управлением 13-летнего подростка.

В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте, а его 12-летний пассажир получил перелом ноги.