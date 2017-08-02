Бывший вице-мэр Уфы, попавшийся на миллионных откатах, не сядет в тюрьму
Ильдара Хасанова приговорили к условному сроку.
Ильдара Хасанова приговорили к условному сроку.
Одна из самых громких историй в уфимской мэрии подошла к своему логическому завершению. Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Ильдара Хасанова.
Бывшего
Арестовали Хасанова в марте 2017 года. В начале года крупный спонсор выделил на покупку спортивных тренажеров 18 млн рублей. Эти деньги получила компания, которая занимается установкой спортинвентаря. От руководителя этой фирмы Хасанов и потребовал 1,8 млн рублей в качестве отката. В случае отказа
В суде свою вину Хасанов признал полностью. Раскаяние и наличие детей на иждивении помогли бывшему
Дело в отношении другого уволенного