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08:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Бывший вице-мэр Уфы, попавшийся на миллионных откатах, не сядет в тюрьму

Ильдара Хасанова приговорили к условному сроку.

Одна из самых громких историй в уфимской мэрии подошла к своему логическому завершению. Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Ильдара Хасанова.

Бывшего вице-мэра Уфы признали виновным в получении отката размером 1,8 миллионов рублей. Заместителя Ирека Ялалова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере полумиллиона рублей. У обеих сторон еще есть шанс оспорить это решение в Верховном суде.

Арестовали Хасанова в марте 2017 года. В начале года крупный спонсор выделил на покупку спортивных тренажеров 18 млн рублей. Эти деньги получила компания, которая занимается установкой спортинвентаря. От руководителя этой фирмы Хасанов и потребовал 1,8 млн рублей в качестве отката. В случае отказа вице-мэр угрожал сделать все, чтобы компания больше никогда не получала денег от этого спонсора.

В суде свою вину Хасанов признал полностью. Раскаяние и наличие детей на иждивении помогли бывшему вице-мэру избежать тюрьмы. Уголовный кодекс предусматривает до 10 лет лишения свободы за подобные преступления.

Дело в отношении другого уволенного вице-мэра Уфы — Александра Филиппова, также скоро будет передано в суд. По данным ГТРК, региональная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу. Экс-куратора строительного блока подозревают в уклонении от уплаты 3 миллионов 700 тысяч налогов.

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