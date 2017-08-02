Калининградские контрабандисты отправили в Литву дрон с сигаретами

Сотрудники ведомства патрулировали окрестности деревни Лазденай в Пагегяйском районе, когда заметили лежавший на земле беспилотник. К нему был подвешен черный полиэтиленовый пакет. Внутри обнаружили 250 пачек сигарет без бандеролей, скорее всего приобретенных в магазинах беспошлинной торговли на территории России. Дрон упал в 200 метрах от российско-литовской границы.