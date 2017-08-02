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12:35 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградские контрабандисты отправили в Литву дрон с сигаретами

В субботу, 29 июля, литовские пограничники нашли на территории страны упавший дрон с сигаретами, отправленные из Калининградской области. Об этом сообщает Служба охраны госграницы.

Сотрудники ведомства патрулировали окрестности деревни Лазденай в Пагегяйском районе, когда заметили лежавший на земле беспилотник. К нему был подвешен черный полиэтиленовый пакет. Внутри обнаружили 250 пачек сигарет без бандеролей, скорее всего приобретенных в магазинах беспошлинной торговли на территории России. Дрон упал в 200 метрах от российско-литовской границы.

Контрабанду доставили на Пагегяйскую заставу. Сейчас пограничники выясняют все обстоятельства случившегося.

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