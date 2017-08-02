Фото: В «Оке», вылетевшей в озеро, погиб 77-летний житель Казани

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в деревне Тимошкино автомобиль «Ока» вылетел в озеро и ушел под воду.

Прибывшие на место водолазы ЗПСО № 2 нашли автомобиль в тридцати метрах от берега на шестиметровой глубине. В авто спасатели обнаружили тело 77-летнего жителя Казани. Сотрудники МЧС доставили тело мужчины на берег, после чего подцепили трос к утонувшему авто. Автокран поднял его из воды. Причины происшествия устанавливаются.