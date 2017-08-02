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09:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: В «Оке», вылетевшей в озеро, погиб 77-летний житель Казани

(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Появились подробности аварии в деревне Тимошкино, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в деревне Тимошкино автомобиль «Ока» вылетел в озеро и ушел под воду.

На место прибыли сотрудники ПСЧ № 113, медики, полицейские и спасатели ЗПСО № 2.

Прибывшие на место водолазы ЗПСО № 2 нашли автомобиль в тридцати метрах от берега на шестиметровой глубине. В авто спасатели обнаружили тело 77-летнего жителя Казани. Сотрудники МЧС доставили тело мужчины на берег, после чего подцепили трос к утонувшему авто. Автокран поднял его из воды. Причины происшествия устанавливаются.

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