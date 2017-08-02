В Лениногорске спасатели достали из колодца 5-летнего ребенка
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Лениногорске сотрудники МЧС достали из колодца ребенка, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). В Лениногорске сотрудники МЧС достали из колодца ребенка, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в колодец возле дома № 10 по Садовой провалился пятилетний ребенок. Самостоятельно выбраться оттуда он не мог.
Прибывшие на место спасатели ЗПСО № 7 достали мальчика из колодца и передали медикам для осмотра.