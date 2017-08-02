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09:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

Суд ужесточил приговор полицейскому, стрелявшему в людей в Волгограде

Волгоградский областной суд приговорил полицейского, стрелявшего в людей около кафе, к 11 годам колонии вместо назначенных ранее 9 лет лишения свободы.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, 21 сентября 2015 года около 03:00 экс-оперуполномоченный отделения № 1 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Волгограду Антон Брулев по просьбе приятеля прибыл к кафе «Франтель» в Дзержинском районе для выяснения отношений с группой посетителей заведения. В ходе конфликта правоохранитель несколько раз выстрелил из незаконно хранившегося у него пистолета Макарова в людей, ожидавших такси рядом с кафе. В результате один из них скончался, пятеро пострадали.

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