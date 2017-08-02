Суд ужесточил приговор полицейскому, стрелявшему в людей в Волгограде
Волгоградский областной суд приговорил полицейского, стрелявшего в людей около кафе, к 11 годам колонии вместо назначенных ранее 9 лет лишения свободы.
Волгоградский областной суд приговорил полицейского, стрелявшего в людей около кафе, к 11 годам колонии вместо назначенных ранее 9 лет лишения свободы.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, 21 сентября 2015 года около 03:00