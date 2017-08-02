Зерносклад горел в Пружанском районе

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе произошел пожар в здании склада Брестской областной сельскохозяйственной опытной станции, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило 1 августа в 16.08. В деревне Малые Яковичи произошел пожар в кирпичном здании склада 8×40 м, который принадлежит областной сельскохозяйственной опытной станции НАН.
В тот момент в помещениях хранилось 20 т зерна. Огнем повреждена кровля на площади 18 кв.м, деревянная перегородка, закопчена стена. Работниками МЧС спасено 19,8 т зерна.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.