Громкий чих выдал жителя Кузбасса, прятавшегося от приставов

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, мужчина задолжал алименты своим детям за два года, сумма составила почти 300 тысяч рублей.

Все это время он нигде не работал, скрывался от приставов и не указывал свой фактический адрес проживания. Местный участковый и соседи помогли сотрудникам УФССП узнать, где живет должник.

Читайте также Австралийский вор напился элитного шампанского и уснул во взломанном доме

Пристав выехал на место, на пороге его встретила гражданская супруга должника. Она подтвердила, что мужчина действительно живет с ней, но в данный момент, по ее словам, уехал по делам. Сотрудник ведомства не поверил женщине и прошел в дом.

«На столе он увидел две тарелки, было видно, что обедала хозяйка не одна, но в помещении никого больше не было. Когда гражданский служащий уже решил уходить, услышал, что в соседней комнате кто-то громко чихнул. Сотрудник управления пошел на звук, открыл шкаф и пожелал должнику крепкого здоровья», — рассказали в УФССП.