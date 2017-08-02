Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
7 косметологических процедур, противопоказанных летом
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ: дочь Пескова будет решать проблемы завода в Севастополе
Война продлится недолго — Нацгвардия о Донбассе
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Отпуск с дымком
09:54 (мск), источник: РИА Новости

Громкий чих выдал жителя Кузбасса, прятавшегося от приставов

КЕМЕРОВО, 2 авг — РИА Новости. Житель Промышленновского района Кемеровской области прятался от судебных приставов, но чихнул в самый неподходящий момент и выдал свое местонахождение, сообщили РИА Новости в среду в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Источник: РИА Новости
По данным ведомства, мужчина задолжал алименты своим детям за два года, сумма составила почти 300 тысяч рублей.

Все это время он нигде не работал, скрывался от приставов и не указывал свой фактический адрес проживания. Местный участковый и соседи помогли сотрудникам УФССП узнать, где живет должник.

Читайте также
Австралийский вор напился элитного шампанского и уснул во взломанном доме

Пристав выехал на место, на пороге его встретила гражданская супруга должника. Она подтвердила, что мужчина действительно живет с ней, но в данный момент, по ее словам, уехал по делам. Сотрудник ведомства не поверил женщине и прошел в дом.

«На столе он увидел две тарелки, было видно, что обедала хозяйка не одна, но в помещении никого больше не было. Когда гражданский служащий уже решил уходить, услышал, что в соседней комнате кто-то громко чихнул. Сотрудник управления пошел на звук, открыл шкаф и пожелал должнику крепкого здоровья», — рассказали в УФССП.

Как отметили в ведомстве, алиментщик уже не стал сопротивляться, с иронией отнесся к тому, что произошло, и поехал с судебным приставом в отдел.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Фигуранты дела 'банды ГТА' устроили перестрелку в Мособлсуде, трое убиты
Макфол рассказал, чем для россиян обернется ответ Москвы на санкции
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о смене российского посла в Германии
Названа причина сбоя энергоснабжения на Дальнем Востоке
СМИ: Пентагон закупит для Трампа самолеты из российского заказа
Васильева считает, что в школах должны играть в шахматы
«Евровидение» изменило регламент из-за инцидента с Самойловой
Спорт
Лига чемпионов: с кем сыграет ЦСКА, если пройдет греков Прикидываем возможных соперников московского клуба в 4-м отборочном раунде
Авто
Воры украли крупную партию «айфонов» из едущего грузовика (видео) Способ совершения преступления оказался настолько необычным, что поначалу поставил полицейских в тупик
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Собрания жильцов домов станут виртуальными
Определены первые 20 домов для переселения из хрущевок
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь