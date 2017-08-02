На Куршской косе активизировались опасные для людей гусеницы

Живые длинные ленты, состоящие из множества гусениц, появляются в конце июля — начале августа. Наиболее часто такие процессии можно наблюдать на экологической тропе «Высота Эфа», где вереницы насекомых пересекают деревянные настилы, в окрестностях посёлка Морское, полевого стационара «Фрингилла». Основное местообитание соснового походного шелкопряда — молодые сосновые посадки, растущие на песчаной почве.

За последние три месяца гусеницы наелись сосновой хвои, сменили несколько нарядов и теперь массово спускаются с молодых сосен. Насекомые двигаются друг за другом в поиске удобного места, где они образуют клубки и зарываются в песок. На глубине примерно 5−15 см гусеницы окуклятся в коконах, перезимуют и останутся в почве до вылета бабочек. Бабочки отложат кладки яиц, закрепляя их на сосновых хвоинках, откуда в мае появятся новые гусеницы, — рассказали в пресс-службе.

У многих людей встреча с колонной гусениц и просто пребывание в районе массового выхода соснового шелкопряда может вызвать аллергическую реакцию. В таких случаях кожа покрывается мелкой красной сыпью, поражённые участки сильно чешутся и воспаляются. Всему виной волоски, покрывающие тела зрелых гусениц. Когда шелкопряд двигается, они обламываются и перетираются. Попадая на кожу человека, пыль перетёртых волосков вызывает сильный зуд и жжение. Аллергическое раздражение может появиться, даже если не трогать гусениц руками, так как ядовитое вещество разносится ветром.