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09:43 (мск), источник: Интерфакс

Задымление в шахте лифта стало причиной эвакуации сотни человек из высотного здания в Челябинске

Челябинск. 2 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Более ста человек самостоятельно эвакуировались из офисного здания в центре Челябинска в среду утром после объявления пожарной тревоги, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Урал».

Пожарная сигнализация сработала около 10:00 по местному времени (8:00 мск). Порядка ста человек покинули здание по запасному выходу 16-этажного здания.

Через 40 минут представители охраны разрешили сотрудникам вернуться в офисные помещения.

По словам представителей охраны, пожарная сигнализация и автоматическое оповещение сработали в результате задымления в шахте лифта. По их данным, это второй подобный случай за минувшие сутки, произошедший в здании бизнес-центра.

Тем временем в пресс-службе главного управления МЧС по Челябинской области агентству сообщили, что заявка о срабатывании пожарной сигнализации диспетчеру не поступала.

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