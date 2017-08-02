Задымление в шахте лифта стало причиной эвакуации сотни человек из высотного здания в Челябинске
Челябинск. 2 августа.
Челябинск. 2 августа.
Пожарная сигнализация сработала около 10:00 по местному времени (8:00 мск). Порядка ста человек покинули здание по запасному выходу 16-этажного здания.
Через 40 минут представители охраны разрешили сотрудникам вернуться в офисные помещения.
По словам представителей охраны, пожарная сигнализация и автоматическое оповещение сработали в результате задымления в шахте лифта. По их данным, это второй подобный случай за минувшие сутки, произошедший в здании
Тем временем в